Visualisez la zone de déplacement autorisée sans attestation à partir du 11 mai*. Sur la carte, un clic n'importe où en France permet de tracer la limite de circulation depuis ce point, en respectant le rayon de 100 km et l'accès à tout le département. Une ligne verte montre le plus long vol d'oiseau possible et la commune atteinte * Plus d'informations sur le site du gouvernement